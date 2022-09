Toyota onderbreekt autoproductie vanwege naderende tyfoon

Het Japanse autoconcern Toyota Motor gaat de productie in drie fabrieken in het westen van Japan onderbreken vanwege de naderende tyfoon Hinnamnor.

Toyota schrapt de avonddienst op maandag en de ochtenddienst op dinsdag bij de fabrieken in de westelijke prefectuur Fukuoka. Het bedrijf verwacht dan later op dinsdag de productie te zullen hervatten. De Japanse autobouwer Nissan Motor zei ook productie te onderbreken in Fukuoka.

In Zuid-Korea zijn al vluchten door luchtvaartmaatschappijen geschrapt in verband met Hinnamnor die zorgt voor sterke wind en zware regenval. Bedrijven gaan ook in Zuid-Korea activiteiten stilleggen. Seoul heeft het alarmniveau voor de tyfoon op het hoogste niveau gezet.