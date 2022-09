Vattenfall verhoogt energietarieven na drie maanden alweer

Energiebedrijf Vattenfall verhoogt per 1 oktober de tarieven voor stroom en gas met meer dan 50 procent. De verhoging komt drie maanden na de vorige keer dat het bedrijf de tarieven opschroefde. In een brief aan zijn klanten geeft Vattenfall als reden dat “de inkoopprijzen in de energiemarkt verder zijn gestegen tot een uitzonderlijk hoog niveau”.

De prijsstijging in juli was bij Vattenfall gemiddeld 12 procent. Toen gaf het bedrijf aan energie slim te hebben ingekocht en de prijsstijging daardoor te hebben beperkt. Vattenfall zei toen dat de stijging gemiddeld 20 euro per huishouden bedroeg, al verschillen de extra kosten per type woning. In april stegen de kosten met gemiddeld 11 euro per huishouden.

Normaal gesproken passen energieleveranciers hun tarieven twee keer per jaar aan, op 1 januari en 1 juli. Mede door de Russische inval in Oekraïne en het snijden in de gasleveringen van Rusland naar Europa zijn de energieprijzen sterk gestegen.

Vattenfall gaat voor het gemiddelde verbruik van huishoudens uit van 1200 kubieke meter gas en 2250 kilowattuur aan stroom. Klanten die dat verbruiken betalen iets meer dan 250 euro per maand. Het van oorsprong Zweedse energiebedrijf denkt de tarieven op 1 januari opnieuw aan te passen en houdt vooralsnog geen rekening met een extra tussentijdse stap.