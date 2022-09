Wall Street blijft dicht in verband met Labor Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag dicht wegens Labor Day. De dag ter ere van arbeiders wordt in de Verenigde Staten altijd na het eerste weekend in september gevierd. Dinsdag wordt er weer gehandeld op Wall Street.

De Amerikaanse president Joe Biden grijpt de feestdag aan om een bezoek te brengen aan vakbonden in Pennsylvania en Wisconsin. Daar zal hij een warm pleidooi houden voor vakbonden, met het oog ook op de tussentijdse verkiezingen die later dit jaar plaatsvinden. Het is Biden er alles aan gelegen om de meerderheid in het Amerikaanse Congres te behouden.

De president zal met name zijn boodschap over georganiseerde arbeid voor het voetlicht brengen. Ook zal hij de mensen oproepen vooral trouw te blijven aan de Democratische Partij. De Republikeinen zullen in november waarschijnlijk het Huis van Afgevaardigden en misschien zelfs de Senaat in handen krijgen. De oppositiepartij wint meestal zetels bij de eerste verkiezingen na het aantreden van een nieuwe president.

Biden en zijn team hopen dat een reeks recente successen, zoals het omvangrijke klimaatplan dat door het Congres werd geloodst, zal zorgen voor een sterke opkomst onder de Democraten. Daarbij mikken ze ook op brede verontwaardiging van de kiezers over de eerdere vernietiging van het recht van vrouwen op abortus door het Hooggerechtshof.

Biden haalde voor het weekend nog hard uit naar de Republikeinse MAGA-beweging. MAGA staat voor Make America Great Again (Maak Amerika weer groots), een slogan die door oud-president Donald Trump een uitgesproken nationalistische en christelijk-conservatieve lading kreeg. Biden waarschuwde voor wat hij de extremistische MAGA-beweging van de Republikeinen noemt.