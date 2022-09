Winkeliers eurozone verkochten iets meer in juli

Winkeliers in de eurozone hebben in juli iets meer goederen verkocht. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam het verkoopvolume met 0,3 procent toe in vergelijking met een maand eerder. In juni zakte de verkoop nog met 1 procent.

Volgens Eurostat steeg de verkoop van autobrandstof met 0,4 procent en was bij levens- en genotmiddelen een plusje van 0,1 procent te zien. Bij non-food daalde het verkoopvolume met 0,4 procent, waarschijnlijk omdat consumenten vanwege de hoge inflatie minder niet-essentiƫle goederen kopen.

In vergelijking met een jaar geleden zakte het verkoopvolume van de detailhandel in het eurogebied met 0,9 procent.