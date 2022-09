ABN AMRO: winkels verliezen omzet door vergrijzing

Hoewel het aandeel 65-plussers in de komende tien jaar oploopt naar bijna een kwart van de bevolking, profiteert de retailsector niet van de vergrijzing. Ouderen besteden hun geld namelijk liever aan weekendjes weg en vakanties dan aan winkelen. De vergrijzing gaat retailers in 2032 dan ook 2 procent aan omzet kosten, meldt ABN AMRO op basis van onderzoek door Q&A Insights & Consultancy onder ruim 3800 Nederlanders.

Ook verwacht bijna de helft van de senioren over tien jaar minder bestedingsruimte te hebben. Dat geldt vooral voor 55- en 67-plussers. Naast het feit dat het inkomen van senioren daalt na de pensionering, hebben zij ook minder behoefte aan nieuwe spullen en geven zij daardoor minder uit aan spullen in winkels.

Hoewel de bevolkingsgroei de terugval aan omzet ruimschoots compenseert met uiteindelijk een verwachte groei van 9 procent, is het volgens ABN AMRO van belang dat winkelbedrijven nu al inspelen op de vergrijzing. Dit kunnen ze doen door bij het kiezen van een winkellocatie, het assortiment, het serviceniveau en bij de inzet van nieuwe (online)strategieën rekening te houden met de behoeften van de grootste bevolkingsgroep over tien jaar.

Het is volgens de bank namelijk opvallend dat negen op de tien huidige 67-plussers wel eens online winkelen. Bovendien denkt bijna een kwart over tien jaar nog vaker online te kopen, zeker als het gaat om elektronica, sportartikelen en bij speciaalzaken. De ‘nieuwe oudere’ wordt dus digitaler. In veruit de meeste retail-categorieën worden naar verwachting over tien jaar echter minder aankopen gedaan. De meeste ouderen verwachten dan alleen meer te besteden in optiekwinkels, winkels voor hoorapparaten en persoonlijke verzorging.

Winkels en winkelgebieden moeten volgens ABN AMRO dan ook nog beter hun best doen om aantrekkelijk te blijven voor de nieuwe generatie ouderen. “Voor toekomstige ouderen wordt online winkelen steeds belangrijker. De keuze om naar een fysieke winkel te gaan, is vooral ingegeven door de aanwezige kennis, het advies en de mogelijkheid een product uit te proberen. Fysieke retailers doen er daarom goed aan te investeren in goede adviseurs op de winkelvloer”, zegt Henk Hofstede, retailbankier bij ABN AMRO. Het “Winkelgebied van de Toekomst” is volgens hem vooral een ontmoetingsplaats en biedt alles onder één dak: met veel horeca, winkels en sanitaire voorzieningen, een breed assortiment en een goede bereikbaarheid.