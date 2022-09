ACM: webwinkel Sneakerstad voldoet niet aan consumentenregels

Webwinkel Sneakerstad voldoet niet aan de regels voor consumentenbescherming, meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dinsdag. Het bedrijf levert onder meer spullen niet op tijd en betaalt niet of niet tijdig geld terug als een klant binnen de wettelijke bedenktijd afziet van een koop.

Verder kwamen er bij de ACM klachten binnen dat Sneakerstad slecht bereikbaar is voor vragen en klachten. Ook werd aan klanten de voorwaarde gesteld dat negatieve reviews werden verwijderd om geholpen te worden. Tijdens een onderzoek door de ACM bleek ook dat het bedrijf geen goede administratie bijhoudt.

De ACM geeft de verkoper van onder meer schoenen, tassen en riemen tot vrijdag 9 september de tijd om de zaken op orde te hebben. Als dat niet lukt wordt het bedrijf wekelijks een zogeheten dwangsom opgelegd van 15.000 euro, waarbij de straf maximaal kan oplopen tot 150.000 euro.

Volgens de ACM is de werkwijze van Sneakerstad verboden en leidt deze tot irritatie en frustratie bij consumenten. Ook zouden consumenten – als gevolg van de werkwijze van het bedrijf – in algemene zin minder vertrouwen kunnen krijgen in online shoppen, aldus de toezichthouder.