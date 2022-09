AkzoNobel op dag benoeming nieuwe topman grootste stijger in AEX

AkzoNobel was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index. De verfproducent ging 3,1 procent omhoog door een adviesverhoging op dezelfde dag dat de nieuwe topman, Gregoire Poux-Guillaume, tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering werd benoemd. De Fransman treedt op 1 oktober in dienst bij AkzoNobel. Olie- en gasconcern Shell behoorde tot de grootste dalers doordat de prijs van Brentolie weer stevig zakte.

De stemming op de Europese beurzen bleef wat terughoudend, al werd er wel terrein teruggewonnen na de klap van een dag eerder. De energiecrisis in Europa drukt echter op het sentiment. De kans op een recessie in Duitsland is toegenomen doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gasleveringen aan het land via de Nord Stream 1-pijpleiding voor onbepaalde tijd heeft stilgelegd vanwege onderhoud. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, is sterk afhankelijk van Russisch gas.

In het Verenigd Koninkrijk gingen de aandelen van winkelketens omhoog nadat de nieuw benoemde premier Liz Truss bekend had gemaakt 130 miljard pond (omgerekend ruim 150 miljard euro) uit te willen trekken om de energierekeningen van consumenten te bevriezen. Daarnaast wil ze 40 miljard pond inzetten om bedrijven te ondersteunen. Supermarktketens Sainsbury (plus 2,4 procent), Ocado (plus 2,1 procent) en Tesco (plus 2,5 procent) behoorden tot de winnaars.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,2 procent in de plus op 675,27 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 918,10 punten. De beurs in Parijs won 0,2 procent, de DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders in juli. De Londense FTSE won 0,1 procent.

Naast AkzoNobel stonden ook ING (plus 1,7 procent), Philips (plus 1,6 procent) en Signify (plus 1,5 procent) in de kopgroep bij de hoofdfondsen. Shell leverde 1,3 procent in. Alleen techinvesteerder Prosus (min 1,9 procent) had een slechtere dag.

In de MidKap klom AMG 0,5 procent. De metalenspecialist heeft een driejarige overeenkomst gesloten voor de levering van lithiumhydroxide, dat gebruikt wordt voor batterijen, aan het Zuid-Koreaanse EcoPro.

Volkswagen steeg 6,2 procent in Frankfurt. Het Duitse autoconcern zet de plannen van een beursgang van het sportwagenmerk Porsche door, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Porsche zal naar verwachting eind deze maand of begin oktober een eigen notering krijgen. De beursgang zou een van de grootste ooit kunnen worden in Europa.

De euro bleef minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9911 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder, op 87,42 dollar per vat. Brentolie kostte 2,3 procent minder, op 93,51 dollar.