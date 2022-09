Apple mag in Brazilië geen iPhone zonder lader meer verkopen

Apple mag in Brazilië geen iPhones meer zonder lader verkopen. De overheid van het Zuid-Amerikaanse land meent dat het Amerikaanse bedrijf daarmee een incompleet product levert en stelt dat alle aankopen van de iPhone 12 en nieuwere modellen moeten worden ontbonden.

Bij dat toestel stopte Apple twee jaar geleden met het meeleveren van een adapter. Volgens Apple hadden zoveel mensen al een lader dat het beter voor het milieu was om geen adapter meer in het doosje te stoppen. De Braziliaanse autoriteiten verwerpen dat argument en stellen dat er geen bewijs is dat het meeleveren van een telefoonlader slechter voor het milieu is.

Apple kreeg ook een boete van omgerekend zo’n 2,4 miljoen euro. De beslissing kwam een dag voordat Apple zijn nieuwste model iPhone, de iPhone 14, onthult.