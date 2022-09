Arbeidsinspectie: veel mis met bagage tillen op Schiphol

Werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol moeten nog vaak te zwaar tilwerk doen. Tot die conclusie komt de Arbeidsinspectie na een inspectie op de luchthaven naar aanleiding van vragen van actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

De inspectie, Schiphol en afhandelaars op het vliegveld spraken twaalf jaar geleden af dat overmatig zwaar sjouwwerk verleden tijd zou zijn. Maar na een bezoek aan de werkruimtes van afhandelaars constateerden inspecteurs afgelopen vrijdag “dat het mis is”, laat een woordvoerder van de Arbeidsinspectie weten. Zo werden tilhulpmiddelen niet gebruikt.

De Arbeidsinspectie bevestigt daarmee nieuws van de NOS en Nieuwsuur. Die meldden na eigen onderzoek dat veel bagage- en cargomedewerkers die op Schiphol werken of werkten met gezondheidsproblemen kampen. Van zo’n dertig medewerkers zeggen zestien problemen te hebben. Een bedrijfsarts zei tegen de nieuwsmedia in veertien jaar tijd vijfhonderd keer melding van een beroepsziekte te hebben gedaan.

De Arbeidsinspectie bevestigt na 2010 niet meer op controle te zijn geweest op Schiphol. Aan de ene kant vertrouwde de overheidsinstelling erop dat de werkgevers, na een jarenlang verbetertraject, zich aan afspraken over de inzet van tilhulpmiddelen zouden houden. “Maar de afgelopen twaalf jaar hebben we ook geen enkele melding gekregen dat er iets mis zou kunnen zijn, ook niet van bedrijfsartsen”, stelt de zegsman van de inspectie. De Arbeidsinspectie vindt het “ongelooflijk teleurstellend” dat er toch veel mis blijkt te zijn met de arbeidsomstandigheden bij de afhandelaars.

Schiphol zegt dat arbeidsomstandigheden bij afhandelaars strikt genomen de verantwoordelijkheid zijn van die bedrijven zelf, maar erkent de eigen invloed op het sjouwwerk. “Het was lange tijd de wens, ook vanuit de politiek, dat Schiphol financieel goed kon concurreren. Daarbij is veel gelet op de kosten en te weinig op zaken als arbeidsomstandigheden. We vinden nu zelf dat wij meer betrokken moeten zijn bij de arbeidsomstandigheden, ook bij andere werkgevers”, verklaart een woordvoerder.

De luchthaven zint nu op mogelijkheden om beter toe te zien op het gebruik van hulpmiddelen die sjouwwerk minder schadelijk moeten maken. Het kan bijvoorbeeld gaan over een verplichting om de door Schiphol aangeschafte tilhulpen te gebruiken. Maar Schiphol zou ook samen met afhandelaars willen kijken of er meer of andere hulpmiddelen nodig zijn.