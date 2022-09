BAM: eerste bouwmachine met waterstofverbrandingsmotor

Bouwbedrijf BAM en leverancier van energiesystemen Koninklijke Van Twist zijn erin geslaagd een op diesel aangedreven asfaltspreidmachine om te bouwen naar een machine met een waterstofverbrandingsmotor. Volgens de bedrijven is het de eerste machine in de bouw die op een waterstofverbrandingsmotor draait.

De inzet van de duurzame machine zorgt voor een besparing van zo’n 150 liter diesel per draaidag van acht uur. Dit komt volgens de bedrijven neer op een reductie van ruim 80.420 kilogram CO2 per jaar, waarbij er nagenoeg geen uitstoot van stikstofdioxide is. De waterstoftank kan naar eigen zeggen in tien tot vijftien minuten worden bijgevuld.

De asfaltspreidmachine kan draaien op elke kwaliteit waterstof. Met het bouwen van de machine willen de bedrijven naar eigen zeggen “een bijdrage leveren aan het reduceren van stikstofuitstoot in Nederland”.

BAM kon niet direct zeggen of de waterstof die het als brandstof voor de machine gaat gebruiken, op duurzame wijze wordt opgewekt. Waterstof wordt gewonnen in een energie-intensief proces dat elektrolyse heet. Als daar alleen duurzame energie voor wordt gebruikt, wordt waterstof ‘groen’ genoemd. Bij gebruik van met kolen of gas opgewekte stroom heet de waterstof ‘grijs’. Bij het gebruik van fossiele brandstoffen waarbij de CO2-uitstoot wordt afgevangen, wordt de waterstof ‘blauw’ genoemd.