Beleggers blijven voorzichtig door energiecrisis en inflatievrees

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag wat te stabiliseren na de verliesbeurt een dag eerder. De stemming blijft echter terughoudend door de energiecrisis in Europa. De kans op een recessie in Duitsland is toegenomen doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gasleveringen aan het land via de Nord Stream 1-pijpleiding voor onbepaalde tijd heeft stilgelegd vanwege onderhoud. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, is sterk afhankelijk van Russisch gas. Volgens Gazprom kunnen de gasleveringen pas worden hervat als Siemens Energy de defecte apparatuur repareert.

Ook de hoge inflatie houdt de gemoederen bezig. In Nederland is de inflatie in augustus volgens de eigen rekenmethode van het CBS opgelopen tot 12 procent, van 10,3 procent een maand eerder. Vooral energie werd afgelopen maand flink duurder De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen. De ECB komt donderdag met een nieuw rentebesluit..

De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai was een positieve uitschieter met een plus van 1,1 procent na toezeggingen van de Chinese autoriteiten om de kwakkelende economie meer te ondersteunen. In Australiƫ werd de rente conform verwachting met 0,5 procentpunt verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken.

Op het Damrak zal Just Eat Takeaway mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg haalden de maaltijdbezorger van de verkooplijst.

Metalenspecialist AMG kondigde aan een driejarige overeenkomst te hebben gesloten voor de levering van lithiumhydroxide aan het Zuid-Koreaanse EcoPro. AMG gaat 5000 ton lithiumhydroxide, dat gebruikt wordt voor batterijen, per jaar leveren vanuit een Duitse fabriek, die momenteel gebouwd wordt en in het derde kwartaal van 2023 gereed moet zijn.

ABN AMRO liet weten nog eens 120 miljoen euro opzij te zetten in de kwestie over zogeheten woekerrentes. De bank past de compensatieregeling aan waarbij ook de rente op rente wordt gecompenseerd. ABN AMRO had tot nu toe 340 miljoen euro opzijgezet voor de compensatieregeling.

De Europese beurzen begonnen de week overwegend met verliezen. De AEX sloot 0,7 procent in het rood op 674,12 punten en de graadmeters in Parijs en Frankfurt zakten tot 2,2 procent. Wall Street was maandag gesloten vanwege Labor Day.

De euro bleef minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9955 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 88,62 dollar per vat. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 95,02 dollar.