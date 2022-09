Beurzen Azië overwegend hoger na stimuleringsbelofte China

De Aziatische beurzen stonden dinsdag overwegend hoger. Beleggers reageerden op de Chinese belofte om de economie verder te ondersteunen. Verder hoopten beleggers op meer duidelijkheid over het monetaire beleid in aanloop naar vergaderingen van verschillende centrale banken de komende tijd. Onder andere de Europese Centrale Bank beslist later deze week over de rente.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent hoger en die van Shenzhen won 0,7 procent. Chinese beleidsmakers gaven maandag blijk van een hernieuwd gevoel van urgentie voor maatregelen om de kwakkelende economie te ondersteunen. Ze zeiden dat dit kwartaal een kritiek moment was voor maatregelen nu de bedrijvigheid onder druk staat. China verlaagde ook de valutareserves om de yuan te ondersteunen, een teken dat de autoriteiten zich ongemakkelijk voelen bij de waardedaling van de valuta.

De Hang Seng-index in Hongkong wist een eerdere winst niet vast te houden. De graadmeter noteerde 0,4 procent lager. Ook in Australië, waar beleggers de renteverhoging van de Australische centrale bank verwerkten, verdween een eerdere winst van de borden. De All Ordinaries noteerde tegen het slot van de handel een fractie lager. De rente in Australië werd conform verwachting met 0,5 procentpunt verhoogd tot 2,35 procent.

In Japan stond de Nikkei 0,1 procent hoger. Ook in Seoul noteerde de Kospi een winst van 0,1 procent.