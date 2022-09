CBS: fors meer elektriciteit uit kolen geproduceerd

De productie van elektriciteit uit kolen is in het tweede kwartaal van dit jaar weer flink toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was op jaarbasis sprake van een stijging met 40 procent. Daarnaast werd een kwart meer stroom uit hernieuwbare bronnen geproduceerd, terwijl gas bijna een vijfde minder werd gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.

In totaal werd voor 28,2 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Dat was 4,3 procent meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Kolen waren goed voor 3 kilowattuur. Hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa brachten bij elkaar 12,5 miljard kilowattuur aan stroom op. De opwekking van elektriciteit uit zon steeg met 40 procent. Windenergie was goed voor een kwart meer. Dit alles heeft te maken met meer zonnige dagen, terwijl ook de capaciteit toenam.

Gas was in de maanden april, mei en juni goed voor 11 kilowattuur aan stroom. Naast aardgasgestookte centrales zijn ook gasmotoren in de glastuinbouw daar verantwoordelijk voor. Kernenergie was goed voor 3 procent van het totaal.