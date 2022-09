Dutch Dairymen Board: einde mestuitzondering is onacceptabel

Het einde van een Europese uitzondering over de hoeveelheid mest die boeren op hun land mogen uitrijden is onacceptabel, stelt Dutch Dairymen Board (DDB). Die vereniging van melkveehouders stelt in een verklaring dat de landbouwsector “daar naar zal moeten handelen”. Volgens voorzitter Sieta van Keimpema moeten de Nederlandse landbouworganisaties “samen kijken wat we hier nog aan kunnen doen”.

DDB stelt dat door het verdwijnen van de uitzonderingspositie Nederlandse boeren het land sneller zullen uitputten en dus minder zullen produceren per hectare. Of ze zullen meer kunstmest gaan gebruiken, wat slechter is voor het milieu. “Hoe dan ook raken de milieudoelen door deze afspraak verder uit beeld.”

Van Keimpema stelt dat de politiek in Den Haag en de Europese Commissie terug zullen moeten naar de tekentafel. “Dit kunnen we niet zomaar accepteren. Het is onbespreekbaar en onwerkbaar. Het paard wordt achter de wagen gespannen.” Volgens de DDB-voorvrouw zou Nederland veel beter moeten meten waar vervuiling daadwerkelijk plaatsvindt en gericht moeten optreden.