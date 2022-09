Europese gasprijs daalt flink na kortstondige opmars

De Europese gasprijs ging dinsdag weer stevig omlaag na de forse opmars een dag eerder. De gasprijs schoot maandag omhoog in een reactie op het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom om de gasleveringen aan Duitsland via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 langer stil te leggen. Rusland stuurt nog wel gas via een route door Oekraïne naar Europa.

De prijs voor een megawattuur gas noteerde dinsdagochtend bijna 11 procent lager op 219 euro. De gasprijs stond medio 2021 nog rond de 20 euro per megawattuur. Maandag schoot de al hoge gasprijs met 18 procent omhoog door de zorg dat de energievoorziening in Europa deze winter in gevaar komt. Vorige week daalde de Europese gasprijs nog met bijna 40 procent door de hoop dat Rusland de gasleveringen via Nord Stream 1 zou hervatten en berichten over goed gevulde Europese wintervoorraden.

Gazprom heeft de gastoevoer naar Duitsland voor onbepaalde tijd stilgelegd vanwege onderhoud. Volgens het staatsbedrijf kunnen de leveringen via de Nord Stream 1 pas worden hervat als het Duitse Siemens Energy de defecte apparatuur repareert.

Siemens Energy zei dit weekend nog dat het geen opdracht had gekregen om reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Ook zei het Duitse bedrijf dat het door Gazprom gemelde olielek bij de enige nog werkende turbine doorgaans geen invloed heeft op de werking van het apparaat en ter plaatse kon worden gedicht.

Europese leiders zien het dichtdraaien van de Russische gaskraan vooral als politiek drukmiddel. De Europese Unie heeft tal van sancties tegen Rusland ingevoerd wegens de oorlog in Oekraïne, en dit zou een vergelding zijn. Ook liet het Kremlin weten dat de toevoer van gas niet op het oude niveau zal komen voordat er sancties tegen het land zijn afgeschaft.

Om huishoudens en bedrijven te helpen met de sterk stijgende inflatie en energieprijzen nemen Europese landen maatregelen. Zo trekt Duitsland meer dan 65 miljard euro uit voor extra steun. Ook houdt het land twee kernreactoren langer open. Die gaan als reserve dienen voor het geval er energietekorten ontstaan. De nieuwe Britse premier Liz Truss wil tot 130 miljard pond (151 miljard euro) uittrekken om huishoudens te behoeden voor een fors duurdere energierekening.