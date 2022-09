Gamesmaker Ubisoft hoger op Wall Street door investering Tencent

Computergamesbedrijf Ubisoft is dinsdag flink gestegen op Wall Street, waar het Franse bedrijf ook een notering heeft. De aandelen van Ubisoft werden na een veel grotere sprong uiteindelijk 4,4 procent meer waard nadat het Chinese techconcern Tencent had bekendgemaakt zijn belang in de onderneming te willen vergroten. Tencent bezit nu al 4,5 procent van Ubisoft, dat wordt circa 10 procent.

De sfeer op Wall Street, dat de handelsweek nu pas begon omdat de beurzen maandag tijdens de feestdag Labor Day gesloten bleven, was verder bedrukt. Naast de energiecrisis in Europa ging de aandacht op de beurs in New York vooral uit naar de ontwikkelingen rond de inflatie en de toekomstige renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de stijging van de consumentenprijzen aan te pakken.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 31.145,30 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,4 procent lager gezet op 3908,19 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,7 procent in, tot 11.544,91 punten.

Een positief cijfer over de bedrijvigheid in de dienstensector kon uiteindelijk zorgen over een recessie niet overwinnen. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines stegen evenwel tot 3,6 procent na het nieuws dat de Amerikaanse luchtvaartsector in het weekend van Labor Day meer mensen vervoerde dan in 2019.

Tabaksbedrijf Altria verloor 1 procent. Vapingbedrijf Juul Labs, waar Altria een groot belang in heeft, bereikte een schikking in een zaak over reclame gericht op minderjarigen. Juul betaalt 438,5 miljoen dollar aan 33 Amerikaanse staten.

Apple werd 0,8 procent lager gezet. Het techbedrijf mag in Braziliƫ geen iPhones zonder lader meer verkopen. Volgens de Braziliaanse autoriteiten is dat een incompleet product. Ook kreeg Apple een boete van omgerekend enkele miljoenen dollars

Signify Health won 1,2 procent. Gezondheidszorgbedrijf CVS Health (min 0,7 procent) heeft een akkoord bereikt om het Amerikaanse zorgplatform over te nemen voor zo’n 8 miljard dollar. Signify Health stond al enige tijd in de belangstelling van beleggers vanwege overnamegeruchten rond het bedrijf.

De euro bleef minder waard dan de dollar en stond op 0,9902 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 86,79 dollar. Brentolie verruilde voor 92,71 dollar per vat van eigenaar, wat een daling van 3,1 procent is.