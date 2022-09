Gazprom: opstarten Nord Stream 1 hangt af van Siemens Energy

De gastransporten via de Nord Stream 1-gaspijpleiding kunnen pas worden hervat als Siemens Energy de defecte apparatuur repareert. Dat zei het plaatsvervangend hoofd van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Volgens Vitali Markelov, die met journalisten van Reuters sprak tijdens het Eastern Economic Forum in de Russische havenstad Vladivostok, ligt de bal momenteel bij Siemens. “Je moet het aan Siemens vragen. Ze moeten eerst de apparatuur repareren.”

Gazprom zei vrijdag dat het een olielek had ontdekt bij de enige nog werkende turbine van het Portovaya-compressorstation voor het Nord Stream 1-systeem. Zolang deze niet is gerepareerd sluit het bedrijf de gastoevoer af. Siemens Energy zei dit weekend nog dat het geen opdracht had gekregen om reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Ook zei het Europese bedrijf dat het door Gazprom gemelde lek doorgaans geen invloed heeft op de werking van een turbine en ter plaatse kon worden gedicht. Ook zouden er andere turbines beschikbaar zijn.

De vrees bestaat dat Gazprom de gasleveringen via Nord Stream 1 helemaal niet meer gaat hervatten. Moskou verlaagde de toevoer van gas eerder al tot 20 procent van de maximale capaciteit. Ook hiervoor droeg Gazprom technische problemen als reden aan, die het gevolg zouden zijn van sancties die westerse landen wegens de oorlog in Oekraïne instelde. De toevoer van gas zal niet op het oude niveau komen voordat er sancties zijn afgeschaft, liet het Kremlin eerder deze week weten. Europa meent dat Rusland de technische problemen overdrijft en politiseert.

Rusland stuurt nog wel gas via een route door Oekraïne naar Europa. Maar dat is niet voldoende om de gestopte leveringen door Nord Stream 1 te compenseren.