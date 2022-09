Kaag wil dat mensen met contant geld kunnen blijven betalen

Banken moeten ervoor zorgen dat mensen in de toekomst ook nog met munten en biljetten kunnen betalen en dat niet alles via een digitale overboeking of met een betaalkaart gebeurt. Ook als buitenlandse banken de Nederlandse markt betreden moet de infrastructuur hiervoor behouden blijven, zelfs al zal een steeds groter deel van de betalingen met giraal geld worden verricht. Dat schrijft minister Sigrid Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze haar visie op het bankenlandschap uiteenzet.

Volgens Kaag is de bankensector continu in beweging en zou de sector er over een aantal jaar anders uit kunnen zien dan nu. Zo werkt Europa aan een kapitaalmarktunie waardoor banken makkelijker in andere landen actief kunnen worden. Centraal moet echter blijven dat de financiële diensten zoals betaling en financiering voor iedereen toegankelijk zijn en blijven, zeker met het oog op financieel kwetsbare burgers en bedrijven. Als het nodig is, zal zij de banken hierop actief aansturen.

Kaag verwacht ook dat banken “het belang van de klant centraal stellen in hun dienstverlening en zich niet alleen laten leiden door het streven naar winst”. De bescherming van de consument betekent in haar ogen ook dat banken open moeten zijn over de voorwaarden van hun dienstverlening.

Daarnaast wil Kaag dat banken maatschappelijk verantwoord opereren, en hun bijdrage leveren op het gebied van bredere maatschappelijke vraagstukken. Zo verwacht de minister dat de bankensector zijn rol neemt in de overgang naar een duurzame economie, door bijvoorbeeld investeringen in duurzaamheid te stimuleren en die in fossiele en vervuilende sectoren te verminderen.

Een gezonde marktwerking voor banken is ook belangrijk voor de toekomst, stelt Kaag. Banken moeten met elkaar kunnen concurreren op dienstverlening en prijs. Dat zal volgens Kaag onder meer leiden tot innovatie en diversiteit in de sector, waardoor de dienstverlening betaalbaar en toegankelijk blijft. Als de marktwerking niet voldoende op dit vlak oplevert, kan de overheid ingrijpen “om het publieke belang te borgen”.

Om Nederland voor banken ook voldoende aantrekkelijk te laten zijn als vestigingsplaats, moeten ze ook winstgevend kunnen blijven opereren, aldus Kaag.