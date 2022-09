Moederbedrijf Thuisbezorgd stijgt op Damrak na adviesverhoging

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Amsterdam met een koerswinst van dik 4 procent. Analisten van Berenberg haalden het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl van hun verkooplijst. De stemming op de markten bleef echter terughoudend door de energiecrisis in Europa.

De kans op een recessie in Duitsland is toegenomen doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gasleveringen aan het land via de Nord Stream 1-pijpleiding voor onbepaalde tijd heeft stilgelegd vanwege onderhoud. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, is sterk afhankelijk van Russisch gas. Volgens Gazprom kunnen de gasleveringen pas worden hervat als Siemens Energy de defecte apparatuur repareert.

Ook de hoge inflatie houdt de gemoederen bezig. In Nederland is de inflatie in augustus volgens de eigen rekenmethode van het CBS opgelopen tot 12 procent, van 10,3 procent een maand eerder. Vooral energie werd afgelopen maand flink duurder. De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen. De ECB komt donderdag met een nieuw rentebesluit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 675,75 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 922,17 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,5 procent ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders in juli.

Naast Just Eat Takeaway stonden ING, AkzoNobel, ArcelorMittal en Signify in de kopgroep van de AEX, met plussen van ruim 1 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een min van 0,9 procent.

In de MidKap stond AMG (plus 3,7 procent) bovenaan. De metalenspecialist heeft een driejarige overeenkomst gesloten voor de levering van lithiumhydroxide, dat gebruikt wordt voor batterijen, aan het Zuid-Koreaanse EcoPro. ABN AMRO klom 0,8 procent. De bank zet nog eens 120 miljoen euro opzij in de kwestie over zogeheten woekerrentes.

In Frankfurt steeg Volkswagen 2,6 procent. Het Duitse autoconcern zou volgens persbureau Bloomberg bij de geplande beursgang van het sportwagenmerk Porsche ook aandelen aan kleine beleggers willen aanbieden. Porsche zal naar verwachting eind deze maand of volgende maand een eigen notering moeten krijgen.

De euro bleef minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9964 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent duurder op 89,13 dollar per vat. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 95,52 dollar.