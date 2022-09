Rusland zal meer olie naar Azië verschepen bij prijsplafond G7

Rusland zal meer olie naar Azië verschepen op het moment dat de landen van de G7 een prijsplafond instellen. Dat zei de Russische minister van Energie Nikolai Shulginov tijdens een economisch forum in Vladivostok. “Elke actie om een prijsplafond op te leggen zal leiden tot tekorten op de markten van de initiatiefnemers en zal de prijsvolatiliteit vergroten,” zei hij.

Met de invoering van een maximumprijs, waar de G7-landen in principe een akkoord over bereikten, willen de grote industrielanden ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen. Daardoor zou Rusland zijn oorlog in Oekraïne minder goed kunnen financieren. Voordat Rusland in februari Oekraïne binnenviel, ging volgens het Internationaal Energieagentschap ongeveer de helft van de Russische export van ruwe olie en aardolieproducten naar Europa.

Het plan van de G7 maakt deel uit van bredere inspanningen om Rusland te straffen voor de invasie in Oekraïne. Het idee is om financiële diensten, verzekeringen en het verschepen van olieladingen te koppelen aan het prijsplafond. Als een verlader of importeur van Russische olie deze diensten zou willen afnemen, zou deze zich ertoe moeten verplichten om de olie voor een vastgestelde maximumprijs te verkopen.