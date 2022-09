Sector: bakkers op omvallen, kabinet moet ingrijpen

Een groot deel van de bakkers staat door de gestegen energieprijzen op omvallen. Het gaat om circa de helft van de 1600 ambachtelijke bakkers waar in veel gevallen de energierekening tot wel tien keer hoger geworden is in vergelijking met twee jaar geleden. Ook de veertig industriële bakkers in Nederland, naar eigen zeggen goed voor 85 procent van de broodproductie, voelen de pijn.

Branchevereniging voor de ambachtelijke bakkers NBOV maakte met een paginagrote advertentie in het AD de noodzaak van ingrijpen nog maar eens duidelijk. Marie-Hélène Zengerink, directeur van de NBOV, ziet mogelijkheden om bakkers direct te helpen. Zo zou Nederland, net als bijvoorbeeld België, een prijsplafond moeten hanteren voor energie. Daarnaast zou het kabinet kunnen ingrijpen door de belastingheffing op elektriciteit en gas, de ODE, te verlagen of af te schaffen. De NBOV is geen voorstander van een pakket individuele maatregelen.

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), voor middelgrote en industriële bakkerijbedrijven, sluit zich aan bij de woorden van de NBOV. Volgens directeur Wim Kannegieter is de prijs voor brood al 10 procent gestegen de laatste tijd. De problemen kunnen volgens hem niet aan consumenten doorberekend blijven worden, ook al bepalen supermarkten hier in veel gevallen de prijs.

Het is voor bakkers ook bijna onmogelijk om snel over te stappen van een gasoven op een elektrische oven. “De levensduur van een oven is doorgaans vijftien tot twintig jaar”, aldus Zengerink. “Een nieuwe elektrische kost zo’n 70.000 euro. Voor het ombouwen van een gasoven zijn ondernemers 25.000 euro per oven kwijt.” Verder kan het volgens haar tot wel een jaar duren voordat een speciale elektriciteitsaansluiting is gerealiseerd. En dan nog is het de vraag of het elektriciteitsnet voldoende toegerust is op de aansluiting van een oven. Dat laatste kan ook zomaar een aantal jaren duren.

Bakkers hebben door de impact van de oorlog in Oekraïne en een nieuwe cao al een aantal keren dit jaar te maken gehad met kostenstijgingen. De problemen van nu komen daar bovenop. Kannegieter roept het kabinet op met een compensatieregeling te komen, ook om verdere voedselinflatie te verminderen. Eerder stuurde de NVB daarover al een brandbrief naar de ministers van Landbouw en Economische Zaken. Kannegieter noemt de reactie van het kabinet op de oorlog in Oekraïne, met de sancties tegen Rusland, terecht. Maar ze vindt dat Den Haag in moet staan voor de consequenties.