Shell onderaan in licht hogere AEX, Just Eat Takeaway aan kop

Shell was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak. Het olie- gasconcern wist een dag eerder nog te profiteren van de opmars van de olieprijzen, die volgde op het besluit van oliekartel OPEC om de productie te verlagen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond bij de winnaars. Analisten van Berenberg haalden het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl van hun verkooplijst.

De stemming op de beurzen bleef echter terughoudend door de energiecrisis in Europa. De kans op een recessie in Duitsland is toegenomen doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gasleveringen aan het land via de Nord Stream 1-pijpleiding voor onbepaalde tijd heeft stilgelegd vanwege onderhoud. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, is sterk afhankelijk van Russisch gas. Volgens Gazprom kunnen de gasleveringen pas worden hervat als het Duitse Siemens Energy de defecte apparatuur repareert. De Europese gasprijs ging dinsdag weer stevig omlaag na de flinke opmars een dag eerder.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 676,78 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 920,80 punten. De beurs in Parijs won 0,3 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders in juli.

De Londense FTSE won 0,2 procent. De nieuwe Britse premier Liz Truss wil tot 130 miljard pond (151 miljard euro) uittrekken om huishoudens te helpen met de stijgende energierekening. Ook wil Truss bedrijven steunen die kampen met hoge energiekosten.

Naast Just Eat Takeaway (plus 3,5 procent) stonden verfconcern AkzoNobel en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield in de kopgroep van de AEX, met plussen van 2,8 en 1,6 procent. Shell (min 2,1 procent) en techinvesteerder Prosus (min 0,4 procent) waren de enige dalers.

In de MidKap klom AMG 0,8 procent. De metalenspecialist heeft een driejarige overeenkomst gesloten voor de levering van lithiumhydroxide, dat gebruikt wordt voor batterijen, aan het Zuid-Koreaanse EcoPro.

Volkswagen steeg 2,7 procent in Frankfurt. Het Duitse autoconcern zet de plannen van een beursgang van het sportwagenmerk Porsche door ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Porsche zal naar verwachting eind deze maand of begin oktober een eigen notering moeten krijgen. De beursgang zou een van de grootste ooit kunnen worden in Europa.

De euro bleef minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9956 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 87,17 dollar per vat. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 93,52 dollar.