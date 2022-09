Truss trekt 130 miljard pond uit voor bevriezen energierekening

De aanstaande Britse minister-president Liz Truss wil tot 130 miljard pond (151 miljard euro) uittrekken om huishoudens te behoeden voor een fors duurdere energierekening. In documenten, ingezien door persbureau Bloomberg, staat dat ze een eerder aangekondigde prijsverhoging voor elektriciteit en gas wil tegenhouden en de energierekening praktisch wil bevriezen.

De toezichthouder voor de energiemarkt in het Verenigd Koninkrijk, Ofgem, werkt al met maximumprijzen voor gas en licht. Maar die zouden bij gemiddeld verbruik in oktober met 80 procent stijgen tot een jaarlijks bedrag van 3.548 pond, waardoor veel huishoudens in de problemen komen met andere vaste uitgaven.

Truss wil volgens ingewijden nu dat de regering zelf een nieuwe maximumprijs per verbruikte kilowattuur gas of licht vaststelt. De overheid overbrugt vervolgens het verschil met de inkomsten die energiemaatschappijen binnen het oude systeem zouden hebben behaald.

Tijdens haar campagne voor het voorzitterschap van de regerende Conservatieve partij beloofde Truss al een milieuheffing van circa 150 pond te schrappen van de energierekening. Onder haar voorganger Boris Johnson kondigde het kabinet ook subsidies aan om energie voor huishoudens betaalbaar te houden.