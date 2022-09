Wall Street begint optimistisch aan verkorte handelsweek

In New York, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, zijn de aandelenbeurzen dinsdag weifelend begonnen aan de verkorte handelsweek. Naast de energiecrisis in Europa gaat de aandacht op Wall Street vooral uit naar de ontwikkelingen rond de inflatie en de toekomstige renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de stijging van de consumentenprijzen aan te pakken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 31.388 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3928 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 11.613 punten. De hoofdindices gingen afgelopen week voor de derde week op rij omlaag.

Bed Bath & Beyond kelderde ruim 14 procent na de dood van de financieel directeur van de noodlijdende verkoper van huishoudelijke artikelen. De politie in New York heeft het overlijden van Gustavo Arnal na een val van een wolkenkrabber op vrijdag, als zelfmoord bestempeld. Het bedrijf, dat vooral in trek is bij kleine beleggers die elkaar via sociale media aanmoedigen om in het aandeel te handelen, kondigde vorige week aan winkels te gaan sluiten en werknemers te ontslaan.

Signify Health leverde 0,2 procent in. Gezondheidszorgbedrijf CVS Health (plus 0,2 procent) heeft een akkoord bereikt om het Amerikaanse zorgplatform over te nemen voor zo’n 8 miljard dollar. Signify Health stond al enige tijd in de belangstelling van beleggers vanwege overnamegeruchten rond het bedrijf.

FedEx verloor 1,1 procent. Analisten van Citi haalden de pakketbezorger van hun kooplijst en verlaagden het koersdoel. De clouddienst voor het opslaan van bestanden Dropbox profiteerde daarentegen van een koopadvies door Bank of America en steeg ruim 4 procent. Oliedienstverlener Transocean won 1,7 procent dankzij een adviesverhoging door analisten van BTIG.

De euro bleef minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9895 dollar. De olieprijzen stonden er verdeeld voor na de sterke opmars een dag eerder, die volgde op het besluit van oliekartel OPEC om de productie te verlagen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 87,37 dollar per vat. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 93,58 dollar.