Weer minder opdrachten voor Duitse fabrieken door energiecrisis

De Duitse fabrieksorders zijn in juli voor de zesde maand op rij gedaald. De combinatie van de hoge inflatie en de onzekerheid over de energievoorziening in de grootste economie van Europa ondermijnt de orderposities van bedrijven.

De fabrieksorders daalden op maandbasis met 1,1 procent. Dat kwam vooral doordat er minder vraag was naar consumentengoederen en in het bijzonder farmaceutische producten. De daling was ook sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien.

Duitsland worstelt met de problemen op de energiemarkt. Zeker nu Rusland de leveringen van aardgas heeft stopgezet. Zelfs als het de belangrijkste handelspartner van Nederland lukt om een winterse energiecrisis af te wenden zijn de problemen niet voorbij. De economie gaat namelijk gebukt onder de kostenstijgingen die de industriële productie in de weg zitten. Daardoor loopt het herstel van de dienstensector na de coronacrisis vertraging op.

“Ondernemingen hebben het nog steeds moeilijk om hun orders af te ronden omdat de toeleveringsketens verstoord zijn door de oorlog in Oekraïne en er nog steeds problemen bestaan die zijn veroorzaakt door de coronacrisis”, aldus het Duitse bureau voor de statistiek in een verklaring.

De regering van bondskanselier Olaf Scholz heeft 65 miljard euro aan nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens en bedrijven te helpen de crisis het hoofd te bieden. Economen denken dat dit niet genoeg zal zijn om een recessie te voorkomen. Uit een vorige week door S&P Global uitgevoerde meting van de bedrijvigheid bleek dat de fabrieken in grote delen van de eurozone minder hard draaien door de afnemende koopkracht van consumenten.