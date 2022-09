Aandacht voor presentatie Apple op terughoudend Wall Street

Op de aandelenbeurzen in New York gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Apple. Het Amerikaanse technologiebedrijf presenteert zijn nieuwste iPhone-modellen en smarthorloges. Daarnaast zijn beleggers in afwachting van het zogeheten Beige Book van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport van de Federal Reserve geeft inzage in de stand van de Amerikaanse economie.

De graadmeters op Wall Street krabbelden iets op na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 31.247 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3924 punten. De Nasdaq klom 0,6 procent tot 11.614 punten. De techbeurs ging dinsdag nog voor de zevende dag op rij omlaag. Dat is de langste verliesreeks sinds 2016. De verwachting dat de Fed de rente met stevige stappen blijft verhogen om de inflatie aan te pakken, zorgt voor koersdruk op Wall Street.

Apple steeg 0,7 procent. Naast de nieuwe iPhone 14, die naar verwachting in vier verschillende versies beschikbaar zal zijn, verwachten kenners dat Apple zijn Airpods Pro zal vernieuwen. Die draadloze oordopjes zouden een geheel nieuw uiterlijk krijgen.

Nio steeg dik 7 procent. Beleggers leken niet onder de indruk van het gegeven dat de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen, die een beursnotering heeft in New York, afgelopen kwartaal meer verlies leed dan verwacht. Dat ook de verwachtingen voor het huidige kwartaal tegenvielen leek beleggers niet te deren.

Coinbase steeg 2,2 procent ondanks een flinke daling van bitcoin. De grootste digitale munt ter wereld zakte onder de 19.000 dollar en beweegt zich daarmee richting het dieptepunt van eerder dit jaar. Ook andere cryptomunten gingen omlaag. De totale marktwaarde van de cryptosector dook daarmee onder de 1 biljoen dollar.

Target won 0,4 procent. Topman Brain Cornell blijft nog zo’n drie jaar langer aan bij het winkelconcern, na het schrappen van de pensioenleeftijd van 65 jaar door het bedrijf. Pinterest dikte krap 7 procent aan. Analisten van Wolfe Research verhoogden het advies voor het digitale fotoprikbord.

De euro was 0,9918 dollar waard tegen 0,9911 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 4 procent goedkoper op 83,48 dollar per vat. Brentolie kostte 3,6 procent meer, op 89,59 dollar.