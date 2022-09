Apple bij winnaars op Wall Street na onthulling nieuwe iPhones

Apple was woensdag op de aandelenbeurs van New York een van de winnaars. Het techbedrijf stond in de schijnwerpers vanwege het event dat een paar duizend kilometer verderop aan de oostkust van de VS werd gehouden. Daar onthulde Apple onder andere zijn nieuwste iPhones en Apple Watches.

Beleggers zullen hopen dat de introductie van de nieuwe apparaten het aandeel weer op weg zal helpen naar de recordstand van begin dit jaar. In de voorbije tien jaar daalde het aandeel Apple zeven keer nadat nieuwe gadgets werden onthuld. Het aandeel Apple stond bij aanvang van het event op een bescheiden winst van 0,4 procent. Bij de slotbel op Wall Street was dat 0,9 procent.

De lancering van de nieuwe iPhones en andere gadgets betekenen een nieuwe test voor het bedrijf om te zien of klanten nog altijd bereid zijn veel geld te besteden aan de apparaten. Zeker nu de inflatie hoog is en de wereldeconomie verzwakt. Doorgaans veert het aandeel een paar maanden na het evenement op als de eerste verkoopcijfers van de nieuwe apparaten bekend zijn.

Het sentiment op de Amerikaanse beurzen was woensdag duidelijk positief. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,4 procent op 31.581,28 punten. De S&P 500 steeg 1,8 procent tot 3979,87 punten en techgraadmeter Nasdaq won 2,1 procent op 11.791,90 punten. Beleggers reageerden ook op het laatste rapport van centralebankenkoepel Federal Reserve. Daaruit bleek dat in verschillende regio’s er voorzichtig sprake is van een afkoelende inflatie. Wel blijven de vooruitzichten voor de groei zwak.

Verder stonden oliebedrijven in de schijnwerpers in het kielzog van de sterk gedaalde olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie was bij de slotbel 5,7 procent goedkoper op 81,90 dollar per vat. Brentolie kostte 5,5 procent minder, op 87,73 dollar per vat. De vrees voor een economische recessie en dus een afnemende vraag naar ruwe olie ligt aan de basis van de prijsval.

Olieconcerns als Chevron en ExxonMobil verloren tot 1,3 procent van hun beurswaarde. Ook oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton leverden in.

Twitter won 6,6 procent. Een rechter besliste op woensdag dat het proces tussen het socialemediabedrijf en miljardair Elon Musk over het al dan niet moeten overnemen van de onderneming niet wordt uitgesteld. Wel mag Musk de verklaring van een klokkenluider van Twitter over spam en bots meenemen in zijn juridische strijd.

De euro was 1,0004 dollar waard tegen 0,9942 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.