Chinese exportgroei valt flink terug door coronamaatregelen

De exportgroei van China is in augustus meer dan verwacht afgenomen door een verzwakking van de wereldwijde vraag naar Chinese goederen en productieverstoringen als gevolg van de strenge coronamaatregelen in het land. Ook de import groeide nauwelijks, wat wijst op een zwakke binnenlandse vraag.

De export van China steeg vorige maand met 7,1 procent, meldde de Chinese overheid op basis van douanecijfers. De groei viel daarmee flink terug ten opzichte van de stijging van 18 procent in juli. Economen hadden vooraf gerekend op een groei van de uitvoer met 13 procent.

De invoer groeide met 0,3 procent, na een stijging van 2,3 procent in juli. Hier werd gerekend op een stijging van 1,1 procent. Het handelsoverschot van ’s werelds op een na grootste economie nam daardoor af tot 79,4 miljard dollar, van een recordniveau van ruim 101 miljard dollar in juli.

Een vertraging van de export zet de Chinese economie, die al te lijden heeft onder strenge coronamaatregelen en een crisis op de vastgoedmarkt, nog meer onder druk. Economen zien in de exportcijfers dan ook nieuw bewijs dat het herstel aan kracht verliest en dat de economie meer steun nodig heeft. De Chinese overheid heeft al beloofd om met meer stimuleringsmaatregelen te komen.

De Chinese handelscijfers volgen ook op zwakke industriecijfers uit Europa, waar de activiteit bij fabrieken is afgenomen. De Europese landen kampen onder meer met een hoge inflatie waardoor consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.