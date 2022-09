Duitse aluminiumproducent grijpt in om hoge energierekening

De Duitse aluminiumproducent Speira verlaagt zijn productie vanwege de sterk gestegen energiekosten. Een fabriek in Neuss draait voortaan nog maar op halve kracht. Veel metaalbedrijven in Europa hebben moeten ingrijpen in de productie omdat ze te veel geld kwijt zijn aan elektriciteit en gas.

Speira schroeft de productie in zijn Noordrijn-Westfaalse fabriek vanaf oktober terug. In november moet de capaciteit 50 procent lager liggen, op 70.000 ton aluminium per jaar. Het concern, met wereldwijd 5000 werknemers, verwacht geen mensen te hoeven ontslaan door de ingreep.

Onlangs maakte staalconcern ArcelorMittal al bekend twee Duitse fabrieken stil te leggen omdat de energierekening te hoog werd. De sterk gestegen gasprijzen, een gevolg van de Russische inval in Oekraïne, dwingen ook metaalbedrijven in Nederland tot het verminderen of pauzeren van de productie.

Aluminiumfabriek Aldel legde de productie van de fabriek bij Delfzijl tijdelijk stil, zo werd vorige week bekend. Nyrstar besloot zijn zinksmelterij in het Noord-Brabantse Budel op de waakvlamstand te zetten.