Koers bitcoin beweegt richting dieptepunt van eerder dit jaar

De waarde van de bitcoin beweegt richting het dieptepunt van eerder dit jaar. Deze week verloor de belangrijkste digitale munt meer dan 6 procent van zijn waarde, waarmee deze noteert op 18.620 dollar (18.751 euro) per stuk.

Die daling zorgt er mede voor dat de totale marktwaarde van de cryptosector onder de 1 biljoen dollar is gezakt. Ook andere munten naast de bitcoin zakten deze week met zo’n 6 procent.

De stijgende rentetarieven, die worden beschouwd als de echte kosten van lenen, zorgen voor een enorme druk op een reeks risicovolle investeringen waar de cryptomunten deel van uitmaken. Met de daling van de bitcoin deze week beweegt de munt zich richting het dieptepunt van 17.600 dollar dat eerder dit jaar werd aangetikt.

“Het macroverhaal is erg moeilijk om los te laten. Het zal risicovolle investeringen in beweging zetten”, zei Kevin Loo van vermogensbeheerder IDEG Asset Management tegen Bloomberg. “Bitcoin staat lager dan 20.000 dollar. Hier zijn we eerder geweest. Het is waarschijnlijk dat we zelfs nog iets lager kunnen gaan.” Wel wees hij erop dat bitcoin al wel eerder in een dal heeft gezeten, maar zich daar weer kon uit bewegen. “Als je van dal tot dal meet, is de trend dat we op langere termijn weer omhoog gaan.”

De brede cryptomarkt verloor dit jaar ongeveer 60 procent van zijn waarde. Bitcoin is hard gevallen ten opzichte van de piek van november vorig jaar, toen de munt nog 69.000 dollar waard was.