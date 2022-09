Luchtvaartorganisatie IATA: vraag vliegreizen ook sterk in juli

De vraag naar vliegreizen was ook in juli sterk omdat de luchtvaartindustrie sterk herstel liet zien van de coronapandemie. Dat meldde de internationale brancheorganisatie IATA bij de vervoerscijfers over de voor luchtvaartmaatschappijen belangrijke zomermaand.

Volgens IATA lag het totale vliegverkeer in juli bijna 60 procent hoger dan in dezelfde maand van 2021. Het wereldwijde verkeer lag die maand op bijna driekwart van het niveau van voor de coronacrisis. Met name bij internationale routes was sterk herstel te zien omdat mensen veel meer op vakantie gingen naar zonbestemmingen.

“De prestaties in juli bleven sterk, met sommige markten die het niveau van voor corona naderen. En dat is zelfs met de capaciteitsbeperkingen in delen van de wereld die onvoorbereid waren op de snelheid waarmee mensen weer terugkeerden voor vliegreizen. Er is nog meer terrein te winnen, maar dit is een uitstekend signaal nu we de traditioneel zwakkere herfst- en winterkwartalen in gaan in het noordelijk halfrond”, zegt IATA-topman Willie Walsh in een verklaring.

IATA kwam ook met cijfers over het vrachtvervoer. Volgens de organisatie lag het wereldwijde vrachtverkeer in juli rond het niveau van voor corona.