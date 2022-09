Productie Duitse industrie gekrompen

De productie in de Duitse industrie is in juli gekrompen. Industriebedrijven in de grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland hadden te kampen met problemen in toeleveringsketens, terwijl sommige energie-intensieve bedrijven hun productie verlaagden vanwege de hoge energieprijzen, aldus het Duitse federale statistiekbureau.

De totale productie van de omvangrijke Duitse industrie zakte die maand met 0,3 procent in vergelijking met een maand eerder. Volgens het statistiekbureau daalde de productie van onder meer consumentenproducten en kapitaalgoederen. Veel Duitse bedrijven waaronder auto- en machinebouwers hebben last van tekorten aan materialen, waardoor de productie wordt ontregeld. In de bouw en de energiesector nam de productie wel toe.

Het statistiekbureau zei dat in de energie-intensieve industrie in Duitsland de productie in juli met bijna 2 procent is afgenomen. Sinds februari van dit jaar, toen de Russische invasie van Oekraïne begon, zakte de productie daar met bijna 7 procent. Het gaat bijvoorbeeld om staalproducenten en chemiebedrijven die minder produceerden in verband met de hoge energieprijzen.