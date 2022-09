Rusland plant gasleveringen aan China via Mongolië

Rusland is in gesprek over een nieuwe pijpleiding om gas via Mongolië naar China te transporteren. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin. Door de sancties tegen Rusland van onder meer Europa zoekt Rusland naar andere klanten voor zijn gas of naar grotere leveringen aan bestaande klanten. China is daarvoor een belangrijke gegadigde.

“We zijn in gesprek over de mogelijke uitvoering van een groot infrastructuurproject, ik bedoel de levering van Russisch gas aan China via Mongolië,” zei Poetin in een televisiebijeenkomst met de Mongoolse premier Luvsannamsrai Oyun-Erdene.

De twee leiders spraken elkaar tijdens het Russisch Economisch Forum voor het Oosten in Vladivostok. Eerder op de dag dreigde Moskou nog energieleveringen stop te zetten als westerse landen prijsplafonds zouden instellen voor de Russische olie- en gasexport.

Het Russische Gazprom kijkt al jaren naar de mogelijkheid van een grote nieuwe gaspijpleiding – de Power of Siberia 2 – die door Mongolië moet lopen en Russisch gas naar China moet brengen. De voorgestelde pijpleiding zou 50 miljard kubieke meter aardgas per jaar (bcm) kunnen vervoeren, aldus Gazprom. Dat is iets minder dan de Nord Stream 1-pijpleiding die Rusland via de Oostzee met Duitsland verbindt.

De bestaande Power of Siberia-pijpleiding, die van Rusland naar China loopt, werd eind 2019 in gebruik genomen. Die leiding heeft een jaarlijkse capaciteit van 61 bcm per jaar. Het is de bedoeling dat deze pijpleiding de komende jaren een belangrijke inkomstenbron voor Rusland wordt, aangezien Europa de afhankelijkheid van Russisch gas probeert te stoppen.

Net voordat Rusland Oekraïne binnenviel, tekende Poetin een nieuw contract voor dertig jaar jaar om gas aan China te leveren. Voordat de Power of Siberia gerealiseerd was , waren bijna alle Russische pijpleidingen gericht op Europa. Een verschuiving naar het oosten kan voor Moskou een kostbare en tijdrovende aangelegenheid worden.

Poetin zei woensdag ook dat het door de staat gecontroleerde oliebedrijf Rosneft een overeenkomst heeft gesloten met de Mongoolse regering over meer leveringen van olieproducten.