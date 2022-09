Rusland verkoopt voortaan olie aan Myanmar

Rusland heeft in Myanmar een nieuwe afnemer gevonden voor zijn olie. Het Aziatische land, geleid door een militaire junta, heeft volgens het Russische staatspersbureau RIA een overeenkomst gesloten over de aankoop van olie. Daarvoor betaalt Myanmar in roebels.

Rusland wendt zich steeds meer tot Aziatische klanten om zijn fossiele brandstoffen te slijten. Als onderdeel van de sancties waarmee de Europese Unie het land wil straffen voor de inval in Oekraïne stoppen lidstaten met de import van het leeuwendeel van de Russische olie. Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kondigden boycots op Russische olie aan.

De grote vraag is hoe de relatie tussen China en Rusland zich zal ontwikkelen nu de oorlog in Oekraïne voortduurt. Beijing heeft de inval in het Oost-Europese land nooit formeel veroordeeld. Eerder deze week werd bekend dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom voortaan roebels en yuan krijgt voor gas dat het naar China exporteert. Eerder waren contracten opgesteld in euro’s, maar die munt is van landen die het Kremlin als “onvriendelijk” ziet.

Rusland organiseert op dit moment een economisch forum in de oostelijke stad Vladivostok. Ook de Chinese toppoliticus Li Zhanshu neemt deel aan die top. Hij is de op twee na machtigste man in de Communistische Partij en daarmee de hoogst geplaatste Chinese politicus die Rusland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bezoekt.