Ryanair sluit basis op Brussel in winterseizoen

Prijsvechter Ryanair sluit in de komende winterperiode zijn basis op Brussels Airport. Dit betekent concreet dat het Ierse concern de komende maanden niet langer twee vliegtuigen stationeert op de luchthaven. Ook zal die periode niet gewerkt worden met in België gestationeerd personeel. In plaats daarvan zal van met buitenlandse crew van en naar Brussel worden gevlogen.

De reden dat Ryanair deze stap zet heeft volgens topman Michael O’Leary te maken met de hogere tarieven op Brussels Airport en de Belgische vliegtaks, die in april werd ingevoerd. O’Leary kan ook niet garanderen dat de basis op Brussel na de winter weer opent.

Ryanair vertegenwoordigt momenteel bijna 8 procent van alle passagiers op Brussels Airport. De maatschappij voert elke dag een dertigtal vluchten uit, vijftien vertrekkende en vijftien terugkerende, op de luchthaven in Zaventem.

Slechts een derde van de vluchten wordt uitgevoerd met de in België gestationeerde bemanning, de rest gebeurt met vliegtuigen en crews die in het buitenland hun basis hebben. De betrokken piloten, stewards en stewardessen zullen volgens Ryanair elders binnen de groep aan de slag kunnen, onder meer op de luchthaven van Charleroi.

Volgens Brussels Airport zal de beslissing van Ryanair beperkt impact hebben op het netwerk van bestemmingen op Brussels Airport. De werkwijze van Ryanair is niet nieuw. De prijsvechter sloot in 2018 nog zijn basis in Eindhoven.