Samsung waarschuwt voor sombere vooruitzichten chipmarkt

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics waarschuwt voor een moeilijke periode voor de chipmarkt richting het einde van het jaar. Een topbestuurder van ’s werelds grootste fabrikant van geheugenchips sprak van sombere vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar. Ook ziet Samsung nog geen tekenen van herstel in het komende jaar.

“De algemene perceptie eerder dit jaar was dat de tweede jaarhelft beter zou zijn dan de eerste helft, maar van april op mei is het beeld drastisch veranderd’, zei Kyung Kyehyun, topman van de Device Solutions Division van Samsung, die toezicht houdt op de halfgeleideractiviteiten van het bedrijf. Concurrerende chipmakers zoals SK Hynix en Micron Technology hebben de afgelopen tijd ook al gewaarschuwd voor een afnemende vraag naar chips.

Tijdens de coronapandemie waren chips niet aan te slepen door de sterke vraag naar laptops en andere apparatuur om thuiswerken mogelijk te maken. Veel sectoren kampten daardoor met chiptekorten. Door de hoge inflatie in veel landen zijn consumenten echter een stuk voorzichtiger geworden met hun uitgaven en wordt vanwege de hoge energierekening minder uitgegeven aan elektronica.

Kyung, die sprak tijdens een bezoek aan een nieuwe chipfabriek van Samsung in Pyeongtaek, liet daarnaast weten dat Samsung sneller wil reageren op veranderingen in de markt, in plaats van vast te houden aan een vooraf opgesteld investeringsplan. Desondanks zal Samsung volgens de bestuurder wel zijn best doen om de kapitaaluitgaven stabiel te houden.

Naast een inzakkende chipmarkt heeft Samsung het ook moeilijk met de botsing tussen China en de Verenigde Staten, die de handelsbetrekkingen tussen de twee economische grootmachten onder druk zet. Hoewel Zuid-Korea historisch gezien de lijn van Washington volgt, rekent Samsung erop dat het zijn chips, smartphones en andere producten kan blijven verkopen in de enorme Chinese markt. Samsung heeft zowel klanten als fabrieken in China.

“Het is moeilijk voor ons om zo’n grote markt te missen”, aldus Kyung. “We proberen een oplossing te vinden te midden van dit conflict waar iedereen zich in kan vinden.” Washington wil onder meer de verkoop van geavanceerde chips en apparatuur, zoals op het gebied van kunstmatige intelligentie, aan Chinese techbedrijven verbieden. Tegelijkertijd willen de VS de chipproductie op eigen bodem stimuleren. Ook Samsung heeft plannen voor een nieuwe chipfabriek in Texas om aan de Amerikaanse wens te voldoen.