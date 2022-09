Shell sterkste daler in AEX-index na verdere prijsval olie

Olie- en gasconcern Shell was woensdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. Het fonds verloor 2,9 procent van zijn beurswaarde in het kielzog van de gedaalde olieprijzen. Brentolie zakte woensdag voor het eerst sinds begin februari tot onder de 90 dollar per vat. De vrees voor een economische recessie en dus een afnemende vraag naar ruwe olie ligt aan de basis van de prijsval.

Een vat Amerikaanse olie was bij de slotbel 4,3 procent goedkoper op 83,13 dollar per vat. Brentolie kostte 3,8 procent minder, op 89,29 dollar. Ook de gasprijs zakte woensdag verder. Op de Amsterdamse gasmarkt, die bepalend is voor de Europese markt, daalde de gasprijs tegen het slot van de handelssessie tot 212 euro per megawattuur. Dat is flink minder dan de piek van bijna 350 euro eind augustus.

Naast Shell stonden ook andere Europese energiefondsen bij de verliezers. In Londen verloor BP ruim 2 procent. TotalEnergies deed het in Parijs met een verlies van bijna 4 procent niet veel beter. Ook het Italiaanse Eni en het Spaanse Repsol sloten de sessie in mineur.

De AEX-index in Amsterdam sloot, mede door de koersval van Shell, met een verlies van 0,6 procent op 671,27 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 916,24 punten. Fondsen als bodemonderzoeker Fugro en tankopslagbedrijf Vopak, die ook actief zijn in de oliemarkt stonden bij de middelgrote fondsen bij de sterkste zakkers. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,8 procent.

Philips steeg 0,5 procent in de AEX. Beleggers verwerkten de oproep van het zorgtechnologieconcern aan mensen met een pacemaker, neurostimulator of een interne defibrillator om geen slaapapneumasker met magneetsluiting meer te gebruiken. Philips benadrukte daarbij dat de kans op een mogelijke gevaarlijke reactie van implantaten op de magneetsluiting “heel klein” is. Het bedrijf houdt dan ook geen terugroepactie en er zijn met de oproep ook geen grote kosten gemoeid.

Beleggers waren verder terughoudend voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat. De ECB zal de rente dan naar verwachting opnieuw verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Hogere rentetarieven zetten echter ook een rem op de economie, waarmee de kans op een recessie toeneemt.

De euro was 0,9942 dollar waard tegen 0,9911 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.