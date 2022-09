TNO: qua gas zijn we voorzien, maar betaalbaarheid is probleem

Dat de Nederlandse gasopslagen met gemiddeld 80 procent zijn gevuld is “goed nieuws” en samen met andere bronnen “zijn we wel voorzien qua leveringszekerheid”, zegt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. Tegelijkertijd wijst hij wel op het probleem van de betaalbaarheid van dat gas omdat mensen “hun rekening zien verdubbelen of meer”.

Eerder woensdag maakte het ministerie van Economische Zaken de vulgraad bekend, waarmee Nederland voldoet aan een door de Europese Unie gesteld doel.

Hoewel onbekend is hoe streng de winter wordt, verwacht Peters dat Nederland aan genoeg gas kan komen om aan de vraag te voldoen. “Naast de bergingen hebben we ook nog andere bronnen”, zegt hij. Hij wijst op de import van vloeibaar gemaakt gas via Rotterdam en de Eemshaven en gaswinning uit kleine velden in de Noordzee en op land.

De zorgen zitten hem meer in de prijs, zegt de gasexpert. “De vraag wordt straks: kunnen we ons het nog permitteren, kunnen we het nog betalen. Sommige fabrikanten stoppen al met produceren omdat de energierekening te hoog is, zoals aluminiumfabriek Aldel.”

En ook huishoudens kunnen volgens Peters hard geraakt worden. “Ouderen of mensen in de bijstand die een mager inkomen hebben en in slecht geïsoleerde huizen wonen, die kunnen in de problemen komen. Die kunnen het straks niet meer betalen.”

Eenmalige uitkeringen die de overheid al heeft gedaan om mensen te helpen bieden te weinig soelaas, vreest Peters. “Mensen zien hun rekening verdubbelen of meer. Ik sta niet in de schoenen van de regering, maar de nood is hoog.”

Een goede maatregel zou volgens hem zijn dat er maximum-prijzen gaan gelden voor energie en dat er mogelijk belastingverlichting komt. “Waarbij de prijzen ook weer niet zo laag zijn dat leveranciers Azië verkiezen boven Europa voor levering. En ook niet zo laag dat de aanmoediging om gas te besparen aangetast wordt”, zegt hij.