Automaker Rivian wint op Wall Street na Europese deal

Autofabrikant Rivian is donderdag bijna 11 procent meer waard geworden op de beurs in New York. Beleggers reageerde positief op een samenwerking met Mercedes-Benz in Europa. De belangrijkste graadmeters eindigden hoger nadat kopstukken van de Federal Reserve de boodschap dat ze alles doen om de hoge inflatie te bestrijden nog maar eens herhaalden.

Rivian en Mercedes-Benz maakten bekend samen een nog onbekend geldbedrag te investeren in een nieuwe assemblagelijn in Oost- of Centraal-Europa. Dit levert Rivian onder meer het voordeel op dat de enorme kosten voor het opzetten van een productielijn worden gedeeld. Ook helpt de expertise van Mercedes mogelijk met het opschalen van de productie, waarmee Rivian de laatste tijd nogal wat problemen heeft.

Onder meer Fed-preses Jerome Powell benadrukte door te gaan met het verhogen van de rente totdat de enorme prijsstijgingen voorbij zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte op dezelfde dag bekend de rente met driekwart procentpunt te verhogen. President Christine Lagarde stelde nog meer renteverhogingen in het vooruitzicht in de strijd tegen de te hoge inflatie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 31.774,52 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 4006,18 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 11.862,13 punten.

Beleggers hadden veel aandacht voor biotechbedrijf Regeneron. Volgens het bedrijf waren tests met een nieuw oogmedicijn positief. Het bedrijf won daarop bijna 19 procent aan beurswaarde.

GameStop zat ook bij de sterkste stijgers. De gamewinkelketen werd 7,5 procent hoger gezet hoewel de retailer afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers dook. Ook de verkopen namen af. Het bedrijf kondigde echter een samenwerking aan met cryptobeurs FTX.

American Eagle Outfitters kelderde bijna 9 procent na tegenvallende resultaten. Het Amerikaanse kledingbedrijf verwacht ook hogere kortingen te moeten bieden en langere uitverkopen te houden gezien de verslechterde marktomstandigheden in de retailsector.

De euro was 0,9998 dollar waard, tegen 0,9942 dollar een dag eerder. Olie werd weer wat duurder. Een vat Amerikaanse ruwe aardolie steeg 1 procent in waarde tot 82,74 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent tot 88,53 dollar per vat. Woensdag zakte de prijs van Brentolie voor het eerst sinds februari onder de 90 dollar.