Bijna helft aangevraagde laadpalen ruim halfjaar later geplaatst

Elektrische rijders die bij hun gemeente met succes om een openbare laadpaal vragen, moeten in veel gevallen lang wachten voordat dit laadpunt is geplaatst. Bij 45 procent van de gehonoreerde aanvragen duurde het tussen de zeven en twaalf maanden voordat de laadpaal er daadwerkelijk was, schrijft de Rijksuniversiteit Groningen op basis van een enquête.

Eén op de drie aanvragen werd afgewezen, bijvoorbeeld omdat er in dezelfde buurt al genoeg laadmogelijkheden zijn. In het onderzoek, dat de universiteit deed in opdracht van ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), gaven rijders van elektrische auto’s ook aan dat het moeilijk is om binnen een Vereniging van Eigenaren een laadpaal te regelen. Driekwart van deze pogingen stuitte op problemen.

Volgens de VER zou het helpen om bij het plannen en plaatsen van laadpunten minder afwachtend te werk te gaan. “Het helpt om minder vraaggestuurd te plaatsen en veel vaker, vooruitlopend op de vraag, laadpunten te plannen en te plaatsen, om doorlooptijden te verkleinen”, zegt bestuurder Maarten van Biezen van de belangenvereniging voor eigenaren van elektrische auto’s.

De Groningse universiteit voerde het onderzoek onder bijna 3000 respondenten uit tussen april en juni. Gevraagd naar het effect van de gestegen energieprijzen zei twee derde dat ze hun laadgedrag daardoor niet hadden veranderd. Maar bij de groep van wie het stroomcontract recent duurder was geworden, zei één op de vier personen vaker naar een openbaar laadpunt te gaan in plaats van de laadpaal thuis. Dit was nog voor de sterke stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen van de afgelopen maand.

“Als straks de meeste stroomcontracten thuis duurder zijn kan dit leiden tot meer druk op de publieke laadpaal”, zegt Van Biezen daarover. “Dit effect zal waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn. Op dit moment zijn stroomtarieven van publieke laadpunten in veel gevallen lager dan laden thuis. Maar ook de tarieven van publieke laadpunten zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd stijgen.”

Het is volgens Van Biezen ook zorgelijk dat tanken en elektrisch laden qua prijs naar elkaar toe groeien. Elektrische auto’s zijn volgens hem belangrijk voor het halen van klimaatdoelstellingen, maar worden zo weer minder aantrekkelijk.

De meeste rijders van elektrische auto’s zijn in doorsnee tevreden over de laadmogelijkheden die ze hebben. Thuis laden krijgt een 9,3 als rapportcijfer. Openbare laadpunten scoren een 6,8.