BioNTech creëert 2000 nieuwe banen in Duitsland

De Duitse biotechonderneming en vaccinmaker BioNTech wil de komende jaren fors meer mensen in dienst nemen. Het bedrijf, dat vooral bekend is geworden met zijn coronavaccin, wil het personeelsbestand uitbreiden naar 5000 van 3000 nu. Voor de coronapandemie werkten er circa 600 mensen voor de onderneming.

Naast het hoofdkantoor in Mainz zullen er ook meer mensen nodig zijn in Marburg en Idar-Oberstein waar het bedrijf productielocaties heeft. Het biofarmaceutisch bedrijf is ook bezig met de uitbreiding van zijn onderzoek- en productiefaciliteiten in Mainz. Met de uitbreidingen zouden meerdere miljarden gemoeid zijn.

BioNTech behaalde in de eerste helft van het jaar een omzet van 9,6 miljard euro door de verkoop van zijn coronavaccin. Dat was bijna een derde meer dan in de eerste helft van 2021. De winst steeg met ruim een derde tot 5,4 miljard euro.

Het bedrijf gaat ook door met de ontwikkeling van kankertherapieën op basis van mRNA-technologie, die het ook voor het coronavaccin gebruikt. Doel is onder meer een vaccin te ontwikkelen dat is aangepast aan het specifieke profiel van een bepaald type kanker.