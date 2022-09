Britse energierekeningen worden twee jaar bevroren

De Britse energieprijzen worden twee jaar lang bevroren. Dat heeft de nieuwe premier Liz Truss bekendgemaakt. Met de stap wil ze voorkomen dat meer huishoudens en bedrijven in de problemen komen door de sterk gestegen prijzen. Zo moet ook een recessie worden voorkomen of de omvang ervan worden beperkt.

De kosten van de maatregelen bedragen rond de 150 miljard pond, omgerekend een kleine 173 miljard euro. Daarmee wordt het een van de duurste overheidsingrepen sinds de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel van dat bedrag zal opgebracht worden door het uitgeven van nieuwe staatsleningen.

De energieprijs gaat in het plan van Truss voor een gemiddeld huishouden naar maximaal 2500 pond per jaar. Dat is nog altijd drie keer zoveel als een jaar geleden, maar aanzienlijk minder dan de 3548 pond waarnaar het maximum in oktober zou zijn gestegen.

Door het bevriezen van de energieprijs kan de inflatie met wel 5 procentpunten worden beperkt, stelde Truss in het Lagerhuis. Diverse banken hielden tot nu toe rekening met een inflatie die zou pieken rond de 20 procent. Een lagere inflatie, zo hield Truss het parlement voor, betekent ook dat het makkelijker wordt om de leningen af te betalen.

Voor energiebedrijven trekt het Verenigd Koninkrijk 40 miljard pond uit. Dat geld kan worden benut om te zorgen dat ze genoeg geld hebben om de prijsstijgingen en -dalingen af te dekken. Dat doen ze met opties op toekomstige leveringen, maar ze moeten daarvoor een aanbetaling doen die door de hoge prijzen ook flink is toegenomen.

Verder kondigde Truss aan dat het verbod op het winnen van schaliegas wordt teruggedraaid. Die methode, waarbij chemicaliën en steengruis of zand onder druk de bodem in wordt gespoten om gas dat gevangen zit in steen vrij te maken, is omstreden. Grondwater kan door het zogeheten ‘fracken’ vervuild raken en het kan aardbevingen veroorzaken.

Het Britse ministerie van Bedrijven, Energie & Industriële Strategie stelde vorig jaar in een peiling vast dat slechts 17 procent van de Britten fracken ziet zitten. Ook binnen haar eigen Conservatieve Partij is de stap niet onomstreden. Minister Kwasi Karteng van Financiën heeft zich al uitgesproken tegen fracken.