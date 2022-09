Britse vakbonden blazen stakingen af na dood koningin Elizabeth

Drie vakbonden in het Verenigd Koninkrijk blazen stakingen af vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. In het land is een stakingsgolf aan de gang, omdat werknemers in meerdere sectoren meer loon eisen om de sterk opgelopen inflatie het hoofd te kunnen bieden.

Postbezorgers waren van plan vrijdag het werk neer te leggen, maar zien hier nu van af. Daarnaast gaat een aangekondigde spoorstaking voor volgende week donderdag en zaterdag niet door, laat vakbond RMT weten. Vakbond TSSA zet wegens het overlijden van het Britse staatshoofd ook een streep door de geplande acties deze maand.