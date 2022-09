Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in kopgroep licht hogere AEX

ASMI, Besi en ASML behoorden donderdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index. De chipbedrijven reageerden onder meer op de presentatie van de nieuwe iPhones en smarthorloges van het Amerikaanse techconcern Apple. De stemming op het Damrak bleef verder terughoudend in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat de centrale bank de rente in het eurogebied gaat verhogen om de hoge inflatie aan te pakken is zo goed als zeker. De vraag is echter hoe groot de rentestap zal zijn.

In juli werd het rentetarief al met 0,5 procentpunt opgeschroefd. De inflatie in de eurozone is in augustus echter verder opgelopen tot een recordniveau van 9,1 procent. Verschillende ECB-bestuurders, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, hebben dan ook opgeroepen tot een stevigere rentestap van 0,75 procentpunt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 673,45 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 925,61 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent.

ASMI, Besi en ASML stegen tot 0,9 procent. De verzekeraars NN Group en Aegon dikten tot 1,5 procent aan. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij in de AEX, met een min van 1 procent.

IMCD klom 0,6 procent na een kleine overname. De Japanse divisie van de chemicaliƫndistributeur heeft zijn branchegenoot Kuni Chemical overgenomen. Een aankoopsom werd niet gegeven. Kuni Chemical behaalde vorig jaar een omzet van ongeveer 18 miljoen euro en telt 28 medewerkers.

In de MidKap won OCI 0,3 procent. De kunstmestproducent gaat in Texas een ammoniakfabriek bouwen. Daarnaast is OCI een samenwerking aangegaan voor de vermindering van de CO2-uitstoot bij een fabriek in het Amerikaanse Iowa.

Bij de kleinere bedrijven steeg Kendrion dik 1 procent. De producent van elektromagnetische componenten liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten op schema te liggen om de financiƫle doelstelling voor 2025 te realiseren.

In Londen zakte AB Foods bijna 7 procent. Het Britse moederbedrijf van kledingketen Primark waarschuwt dat de winst volgend jaar zal dalen mede als gevolg van de stijgende energiekosten. Ook heeft het bedrijf last van de duurdere dollar. Het grootste deel van de kledingvoorraad van Primark wordt namelijk in dollars gekocht.

De euro was 0,9996 dollar waard, tegen 0,9942 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse daling op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 82,82 dollar per vat. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 88,82 dollar.