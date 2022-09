Deel ondernemers krijgt langer om belastingschuld af te lossen

Een deel van de ondernemers die uitstel van betaling hebben gekregen van de Belastingdienst, krijgt langer de tijd om deze schuld af te lossen. De Tweede Kamer had hierop aangedrongen. De betalingsregeling wordt verlengd van vijf naar zeven jaar voor bedrijven die hiertoe een verzoek indienen.

In dat verzoek moeten ondernemers laten zien dat ze het bedrag niet kunnen terugbetalen binnen vijf jaar, maar dat dit binnen zeven jaar wel kan. Het gaat dus om in principe financieel gezonde bedrijven die alleen op korte termijn krap zitten. Bedrijven die voor de coronacrisis niet of nauwelijks winst maakten, worden uitgesloten.

Het gaat bovendien alleen om bedrijven met een openstaande schuld boven de 10.000 euro. Bedrijven met een veel hogere schuld (vanaf 50.000 euro) moeten extra onderbouwing geven bij hun verzoek.

Vanaf begin volgende maand moeten ondernemers weer beginnen met het aflossen van de uitgestelde belastingen. Bedrijven konden tijdens de coronacrisis makkelijk belastinguitstel vragen. In de Kamer werd echter gevreesd dat bedrijven die uit hun eigen reserves moesten putten door de lockdowns, de schulden niet zomaar kunnen afbetalen. Daarom krijgen ze een ruime betalingsregeling van de fiscus.

Honderdduizenden ondernemers maakten gebruik van de mogelijkheid om betalingen uit te stellen. De collectieve schuld liep op tot 47 miljard euro, waarvan nog ongeveer 19 miljard openstaat.