Duitse rechter blokkeert aanklacht RWE tegen Nederland

Energieconcerns RWE en Uniper kunnen Nederland niet aanklagen via een instantie van de Wereldbank wegens de gedwongen sluiting van hun kolencentrales. Tot dat oordeel komt een rechtbank in Keulen. De Duitse bedrijven wilden via een arbitrageprocedure compensatie afdwingen voor de schade die ze zeggen te lijden doordat stroomproductie met kolen vanaf 2030 verboden wordt.

De Keulse rechter heeft RWE en Uniper gedwongen deze vorig jaar ingezette arbitragezaken, die lopen via de Wereldbank-instantie ICSID, in te trekken. De energiebedrijven beroepen zich bij hun aanklachten namelijk op het Energiehandvestverdrag, een internationaal handelsverdrag voor samenwerking op vlak van energiezekerheid. Maar regels van de Europese Unie maken het onmogelijk voor de ene lidstaat om een andere lidstaat op grond van dit verdrag aan te klagen, schrijft de rechtbank in een verklaring.

Uniper, de uitbater van de kolencentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam, heeft de arbitrageprocedure vorige maand al gestaakt. RWE heeft een centrale in de Eemshaven. Die opende slechts vijftien jaar geleden en kwam er juist op uitnodiging van de Nederlandse overheid, stelt dit concern. RWE wil daarom 1,4 miljard euro aan schadeloosstelling voor gemiste inkomsten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft altijd benadrukt dat de wetgeving voor sluiting van kolencentrales zorgvuldig tot stand is gekomen.