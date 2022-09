Duitsland gaat basisniveau stroom subsidiëren voor huishoudens

Duitsland is van plan een basisniveau van stroom voor huishoudens te gaan subsidiëren en goedkopere stroom opzij te zetten voor kleine en middelgrote bedrijven. Dat blijkt uit maatregelen uiteengezet in een document van het ministerie van Economische Zaken, dat is ingezien door persbureau Reuters.

De bedoeling zou zijn dat elektriciteitsdistributeurs huishoudens een bepaald elektriciteitsquotum moeten toekennen tegen een gereduceerde prijs per kilowattuur, met een vergelijkbaar aandeel voor kleine en middelgrote bedrijven. Het doel is om de prijs van elektriciteit los te koppelen van de gasprijs, die sinds de oorlog in Oekraïne enorm is gestegen als gevolg van een daling van de Russische gastoevoer naar Duitsland.

Afgelopen zondag maakte Duitsland een steunpakket bekend van 65 miljard euro om huishoudens te helpen met de hoge inflatie en gestegen energiekosten. Het is niet duidelijk of de stroomsubsidie onderdeel uitmaakt van die plannen of dat die er bovenop komt.