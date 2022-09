Essent weer bereikbaar na storing, systeem werk nog niet helemaal

Essent is weer telefonisch bereikbaar voor zijn circa 2 miljoen klanten. Ook de klantenpagina Mijn Essent doet het weer, al werken nog niet alle functies volledig. Dat meldde een woordvoerder van Essent. De energieleverancier was vanwege een storing de afgelopen week niet bereikbaar.

De storing legde het interne IT-systeem van het bedrijf plat. Daardoor waren medewerkers niet meer telefonisch of via de chat bereikbaar. Dochteronderneming Energiedirect kampte met hetzelfde probleem. Er zou geen sprake zijn van een cyberaanval.

Klanten die het nu weer lukt om in te loggen klagen over klantgegevens die niet meer zouden kloppen. Zo zou in sommige gevallen het vermelde verbruik niet overeenkomen met wat er op de meter staat. Ook zouden termijnbedragen “plotseling” hoger zijn dan voor de storing. Ook lukt het klanten niet om de termijnbedragen aan te passen.

De zegsvrouw zegt dezelfde klachten te horen, maar heeft de problemen nog niet kunnen toetsen. Dat komt ook doordat de klantenservice niet bereikbaar was en daarmee klanten hun verhaal niet konden doen. Het bedrijf werkt hard aan het oplossen van de problemen. Wat de oorzaak van de storing is, is nog onbekend.