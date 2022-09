Europese gasprijs voor het eerst in weken onder 200 euro

De Europese gasprijs is donderdag voor het eerst in ongeveer een maand onder de 200 euro per megawattuur gedoken. Aan het begin van de week was de prijs van gas nog dicht bij de 300 euro. De melding van Gazprom dat de Nord Stream 1-gaspijplijn voor onbepaalde tijd gesloten zou blijven na onderhoud zorgden toen nog voor hoge prijzen, maar sindsdien is een daling ingezet.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs was gas rond 13.15 uur 6,6 procent goedkoper dan een dag eerder. Een megawattuur werd voor 199,70 euro verhandeld.

Europa beschuldigt Rusland ervan de rest van het continent te willen chanteren door geen gas meer te leveren. Rusland heeft inmiddels aangegeven minder gas te blijven leveren totdat de sancties van de EU-landen en de Verenigde Staten zijn opgeheven. Die werden opgelegd vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De Europese Commissie heeft inmiddels al aangegeven te willen kijken of er veranderingen nodig zijn op de gas- en energiemarkten. De hoge prijzen drijven namelijk de inflatie op en zorgen ervoor dat huishoudens en bedrijven nauwelijks meer rond kunnen komen. Diverse bedrijven in Europa zijn al minder gaan produceren of zelfs helemaal stilgelegd.