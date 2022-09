Gazprom-divisie krijgt uitstel voor schuldsanering Nord Stream 2

De in Zwitserland gevestigde eenheid van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom die de Nord Stream 2-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland heeft gebouwd, krijgt langer de tijd om zijn schulden te herstructureren.

Het onderdeel heeft nu tot 10 januari 2023 de tijd om de zaken op orde te krijgen. De eigenlijke deadline liep op 10 september af.

De 11 miljard dollar kostende gaspijpleiding werd vorig jaar voltooid. Met de ingebruikname van Nord Stream 2 moest de capaciteit om gas van Rusland naar Duitsland te pompen verdubbelen. Het project was van begin af aan omstreden, omdat het de energiegreep van Rusland op Europa zou verstevigen. Ook zou Oekraïne door Nord Stream 2 inkomsten uit de doorvoer van Russisch gas mislopen, omdat de gaspijpleiding door de Oostzee loopt.

In februari legde Duitsland het vergunningsproces voor de pijpleiding stil nadat de betrekkingen met Moskou in de aanloop naar de Russische invasie in Oekraïne waren verbroken. De Verenigde Staten legden Nord Stream 2 een sanctie op, waardoor het bedrijf in financiële moeilijkheden is geraakt.

Eerder zegde het in Zwitserland gevestigde bedrijf al de contracten met werknemers op als gevolg van Amerikaanse sancties. Daardoor verloren meer dan honderd mensen hun baan.